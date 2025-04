Gerücht: A24 plant ein Remake von Bloodsport

HQ

Bloodsport, vielleicht der beste Film der Welt, zumindest wenn Sie ein Junge von etwa sieben Jahren waren, als er gedreht wurde, könnte mit einem Remake verwöhnt werden. Wenn die Gerüchte, die von The Insneider kommen, wahr sind, und es scheint, dass niemand anderes als A24 hinter den Rechten her ist, macht das sehr neugierig. Denn wie macht man eigentlich ein Remake des blutigen Kultklassikers in dem modernen, künstlerischen Stil, für den A24 bekannt geworden ist?

Für diejenigen unter Ihnen, die es vielleicht nicht wissen: Der Originalfilm spielte in Hongkong, wo wir Frank Dux, einen amerikanischen Soldaten, und seine Eskapaden in einem geheimen und brutalen Martial-Arts-Wettbewerb begleiteten. Es ist auch erwähnenswert, dass dies nicht das erste Mal ist, dass Versuche unternommen werden, Bloodsport wiederzubeleben, und Projekte, die sowohl von Phillip Noyce als auch von James McTeigue geleitet wurden, haben in der Vergangenheit versucht und sind gescheitert.

Hoffentlich bedeutet die Beteiligung von A24, dass es dieses Mal anders sein wird, und es heißt, dass der Plan darin besteht, eine ernsthafte und gewalttätige Darstellung der Ereignisse aus dem Originalfilm zu schaffen, etwas, das mit der echten UFC und ihrer Intensität mithalten kann.

Klingt das für Sie interessant?