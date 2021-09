Gerücht: 500-GB-Speicherkarten für Xbox Series in Arbeit?

HQ

Wer ihr den Speicher einer Xbox Series erweitern möchtet, dann braucht ihr eine offizielle Speicherkarte von Seagate und müsst sie in den dafür vorgesehenen Steckplatz schieben - ganz einfach. Der Haken: Der 1 TB große, proprietäre SSD-Speicher kostet wahnsinnig viel Geld. Amazon will über 200 Euro dafür haben, was fast so teuer ist wie eine brandneue Xbox Series S.

Laut Xboxsquad.fr soll Seagate allerdings bereits am 14. November eine Lösung für kleinere Brieftaschen anbieten. Angeblich arbeitet das Unternehmen an einer 512 GB großen Festplatte, die wohl etwa 125 Euro kosten soll. Der Preis pro Gigabyte ist damit etwas höher, doch für viele Spieler ist das wahrscheinlich dennoch ein attraktiveres Angebot. Offiziell bestätigt sind diese Informationen nicht.