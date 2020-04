Gerücht: 2K Games überdenkt möglicherweise jährliche Veröffentlichung der WWE-Serie

WWE 2K20 war und ist ein gewaltiges Desaster, das viele enttäuschte Spieler zu den schlimmsten Videospielerfahrungen des letzten Jahres zählen. Trotz weiterhin starker Verkäufe in den USA soll diese Rezeption angeblich dazu gebracht haben, die kommende Ausgabe WWE 2K21 zu streichen oder umzuformen. Dieses Gerücht basiert auf dem Entwickler Justin Leeper, der zuvor am WWE-Franchise als Writer arbeitete. In einem Youtube-Video spricht er mit Bezug auf eine anonyme Quelle darüber, dass die Reihe angeblich eine Transformation durchlaufe. Laut Leeper werden "verschiedene WWE-Spiele bei verschiedenen Spieleentwicklern" entstehen, das ist allerdings schon alles, was er mit uns teilt. Was auch immer dort entwickelt wird, hoffentlich ist es nicht so schlimm wie WWE 2K20.