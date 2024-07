Gerücht: 2K Games entwickelt ein "unangekündigtes Remake"

HQ

Im Vorfeld des Summer Game Fest gab es viele Spekulationen darüber, was 2K Games auf Lager hatte, nachdem bestätigt wurde, dass sie etwas aus einer beliebten Serie zu zeigen hatten. Die Antwort stellte sich als Lebenszeichen von Civilization VII heraus, aber jetzt scheint es Grund zu geben, wieder zu spekulieren.

MP1st berichtet, dass der Grafikdesigner Brett Shupe von 2K Games auf seinem LinkedIn ein "Upcoming Unannounced Remake" als ein Spiel aufgeführt hat, an dem er gearbeitet hat. Obwohl dies jetzt entfernt wurde, ist es so spezifisch, dass man es kaum versehentlich schreibt.

Was es sein könnte, wissen wir jedoch nicht, aber einige plausible Vermutungen sind Bioshock (das Original kam 2007 heraus, also wäre es nicht ganz unvernünftig), ein früheres Grand Theft Auto, Borderlands 2 oder vielleicht Spec Ops: The Line (das kürzlich aus Online-Shops entfernt wurde).

Was denken und erhoffen Sie sich?