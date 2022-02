Gerücht: 2023 soll es angeblich kein neues Call of Duty geben

Der Journalist Jason Schreier berichtet auf Bloomberg, dass es interne Verzögerungen bei der Produktion eines kommenden Call-of-Duty-Ablegers gegeben habe. Er spricht nicht über das kommende Call of Duty: Modern Warfare II oder die "Weiterentwicklung" von Call of Duty: Warzone, sondern über das Projekt, das angeblich für 2023 geplant war.

Seinen Informationen zufolge verantworte Treyarch dieses Spiel, das inzwischen angeblich auf 2024 verschoben wurde. Grund für diese Verzögerung seien unter anderem die enttäuschenden Verkäufe von Call of Duty: Vanguard aus dem letzten Jahr. Die geringe Akzeptanz soll die Manager dazu bewegt haben, dem Team mehr Zeit zur Verfügung zu stellen. Da nahezu alle Teams von Activision Blizzard in irgendeiner Weise an der Reihe arbeiten, werden die Spieler kommendes Jahr natürlich trotzdem Inhalte für die laufenden Shooter bekommen.