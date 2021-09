Gerücht: 2023/2024 soll angeblich die Playstation 5 Pro erscheinen

HQ

In der letzten Konsolengeneration haben uns Microsoft und Sony mit der Xbox One X und der Playstation 4 Pro zum ersten Mal moderne Konsolen-Upgrades präsentiert. Diese Geräte sind leistungsfähigere Versionen der alten Maschinen, die alle alten Funktionen unterstützen, aber ein bisschen mehr Power unter der Haube haben. Obwohl sich die beiden Hersteller bislang noch nicht zu Hardware-Revisionen der aktuellen Geräte geäußert haben, haben die letzten Modelle möglicherweise einen Trend losgetreten.

Laut der Technik-Webseite Wccftech plant Sony, Ende 2023 oder im Jahr 2024 eine Playstation 5 Pro auf den Markt zu bringen. Die Playstation 4 Pro wurde ziemlich genau drei Jahre nach dem Start der Playstation 4 veröffentlicht und falls Sony in Zukunft eine ähnliche Strategie verfolgt, sollten wir das aktualisierte Modell tatsächlich im November 2023 erwarten können. Diesmal können wir uns angeblich auf leistungsstärkere CPU/GPU-Speicher von AMD freuen, das zu einem erwarteten Preis von bis zu 700 US-Dollar 4K/8K-Gaming verspricht.

Was hinter diesen Berichten steckt, lässt sich aktuell noch nicht einmal entfernt absehen und wir erwarten auch nicht, dass Sony in der morgigen PS5-Präsentation eine neue Konsole ankündigt. Wir schauen uns dieses Gerücht vor allem deshalb an, um später auf diese Vorzeichen hinweisen zu können, falls sich die Geschichte tatsächlich wiederholen sollte. Eine solche Strategie wäre durchaus denkbar, momentan sehen wir aber noch keine Hinweise dafür.