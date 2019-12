Gerechtigkeit für My Hero One's Justice 2 ab 13. März

Bandai Namco hat das Erscheinungsdatum von My Hero One's Justice 2 bekanntgegeben und ihr nächstes Kampfspiel auf den 13. März 2020 festgesetzt. Die Veröffentlichung der direkten Fortsetzung erfolgt hoffentlich gleichzeitig für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. My Hero One's Justice 2 startet während eines Kampfes zwischen All Might und der Schurkenliga unter Führung von All for One und setzt anschließend Episoden der vierten Staffel um. Zusätzlich zur neuen Kampagne wird My Hero One's Justice 2 spielbare Charaktere, ein neues Partnersystem, sowie Gameplay- und Grafikverbesserungen enthalten, zitiert Gematsu.

You watching Werben