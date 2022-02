Gerechtigkeit für Live A Live: HD-2D-Remake gelangt im Sommer auf Nintendo Switch

Nintendo und Square Enix werden dieses Jahr ein Remake des alten JRPGs Live A Live in den Westen bringen. Das Original erschien 1994 auf dem Super Famicom, doch schon am 22. Juli landet eine moderne Version des Titels auf der Nintendo Switch. Diese Neuauflage wird im HD-2D-Grafikstil dargestellt, der Octopath Traveler und das kommende Triangle Strategy kennzeichnet. Der Soundtrack des Komponisten Yoko Shimomura ist für dieses Werk neu arrangiert worden.

Live A Live spielt sich wie ein rundenbasiertes, taktisches Rollenspiel. Anders als bei anderen Spielen dieser Art haben die Charaktere ihre eigenen Aktionsbefehle, anstatt Standardbefehle (Angriff, Magie usw.) zu benutzen. Die Aktionen variieren mit voranschreitender Spielzeit und damit euch nicht langweilig wird, vereint das Game sieben verschiedene Protagonisten, die aus unterschiedlichen Zeiten stammen.

Ein Höhlenmensch in der Urzeit, Cowboys im Westen, ein Kung-Fu-Meister im kaiserlichen China, ein Ninja im Japan der Edo-Zeit, ein Kampfsportler, der der stärkste Krieger der Gegenwart werden möchte, ein Junge mit übersinnlichen Kräften in der nahen Zukunft und ein Roboter, der in der fernen Zukunft in eine Tragödie verwickelt wird. All das sind Handlungsstränge, die in Live A Live in beliebiger Reihenfolge ablaufen können. Hinter diesen Geschichten steckt mehr, als man zunächst vermutet, denn sie sind miteinander verflochten.

