Gerard Piqué verspottet Álvaro Arbeloa mit einem viralen Banner im Zentrum von Madrid

Gerard Piqué, Präsident des Amateurfußballwettbewerbs Kings League, der am 1. März eine neue Saison beginnt, hat den Real-Madrid-Trainer Álvaro Arbeloa mit einem riesigen Banner im Zentrum von Madrid, in der Gran Vía, verspottet, wo er einen jahrzehntealten Witz neu entfacht... Stunden vor einem Champions-League-Spiel in Madrid mit Arbeloa als Trainer des Teams.

Auf dem Banner steht "No somos tan conocidos, pero lo seremos ", was bedeutet "wir sind nicht so bekannt, aber wir werden" und hebt den Teil 'cono ' hervor, der "Kegel" bedeutet.

Wo bleibt also der Witz? Ende der 2000er und Anfang der 2010er Jahre, als Arbeloa als Verteidiger für Real Madrid und Spanien spielte, wurde er wegen seiner langsamen Defensivfähigkeiten oft als "Kegel" bezeichnet. Obwohl sie gemeinsam in der spanischen Nationalmannschaft gespielt und beide 2008, 2010 und 2012 Titel gewannen, verschlechterte sich die Beziehung zwischen Arbeloa und Piqué öffentlich und öffentlich, mit häufigen Streitigkeiten auf Twitter zwischen 2015 und 2016.

Einer der Höhepunkte der Rivalität kam im Dezember 2015, als Piqué sagte: "Arbeloa nennt sich meinen Freund, aber er ist nur ein 'conocido ' (Bekannter), ein cono ...und räumte damit öffentlich die Spott gegenüber dem inzwischen inzwischen Real-Madrid-Verteidiger an.

Mehr als zehn Jahre später nimmt Piqué die Rivalität wieder auf, da er weiß, dass Arbeloa seit seiner Übernahme der Management-Aufgaben von Xabi Alonso letzten Monat wieder in der Öffentlichkeit steht. Anscheinend sagte Piqué gestern in einem Stream, dass das Banner nicht seine Idee war, genehmigte es aber trotzdem.