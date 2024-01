Gerard Butler wird seine Rolle in der Live-Action-Adaption von How to Train your Dragon wieder aufnehmen

Der Drachentrainer oder How to Train your Dragon hat viele Namen, und es gab viele Diskussionen über Universals bevorstehende Live-Action-Adaption des Films, die am 13. Juni nächsten Jahres in die Kinos kommen soll.

Nun bestätigt Gerard Butler in einem Interview mit Deadline auch, dass er seine Rolle als Stoick, der Wikingerhäuptling, wieder aufnehmen wird, an der Seite von Mason Thams und Nico Parker, die Hiccup bzw. Astrid spielen werden.

