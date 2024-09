Gerard Butler verriegelt und verlädt den Anhänger für Den of Thieves 2: Pantera

HQ

Der stets unterhaltsame Muskelprotz Gerard Butler meldet sich mit einem weiteren actiongeladenen Streifen zurück, diesmal mit der Fortsetzung von Den of Thieves aus dem Jahr 2018, in dem Butler und O'Shea Jackson Jr. erneut die Hauptrollen übernehmen.

Dieses Mal ist Butler gezwungen, sich mit Donnie zusammenzutun, dem Dieb, den er im ersten Film gejagt hat, und gemeinsam planen sie einen atemberaubenden Raubüberfall, um eine große Menge Diamanten in die Hände zu bekommen. Kurz gesagt, es gibt Action und Adrenalin.

Der Originalfilm spielte im Kino satte 80 Millionen Dollar ein und war ein unerwarteter Erfolg, den sie nun zweifellos wiederholen wollen. Den of Thieves: Pantera wird erneut von Christian Gudegast inszeniert und feiert am 10. Januar 2025 Premiere. Schauen Sie sich den ersten Trailer unten an.

Hast du Lust auf noch mehr Butler-Action?