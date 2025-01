Gerard Butler über das Chaos hinter 300: "Jeden Tag landete jemand im Krankenhaus"

Als Gerard Butler sich verpflichtete, König Leonidas in Zack Snyders visuell atemberaubendem und actiongeladenem 300 zu spielen, ahnte er wahrscheinlich nicht, dass das Chaos hinter den Kulissen mit dem Gemetzel auf der Leinwand mithalten würde. In einem kürzlichen Interview mit People enthüllte Butler den schwindelerregenden Tribut, den die intensive Produktion des Films von den Darstellern und der Crew forderte. "Ich erinnere mich an jeden Tag, an dem jemand ins Krankenhaus gebracht wurde", erzählte Butler von einem Set voller Unfälle und Verletzungen.

Die aufwendigen Kampfszenen des Films, in denen Schauspieler Speere und Schwerter mit brutaler Präzision schwingen, erzeugten einen perfekten Sturm der Gefahr. "Du hast einen Kampf gemacht, du drehst dich um, da ist ein Typ da unten, ein Speer ist in sein Auge gedrungen", erinnerte sich Butler. An einem anderen Tag stürzte ein Stuntman und brach sich während der Dreharbeiten den Knöchel. Die schiere Menge an Pannen ließ die Produktion weniger wie ein Filmset wirken, sondern eher wie einen endlosen Härtetest.

Die Darsteller sahen sich während des gesamten Drehs mit unglaublichen körperlichen Herausforderungen konfrontiert. Schwere Kostüme, anstrengende Choreografien und unerbittliches Training brachten jeden an seine Grenzen. Butler selbst ging angeschlagen, aber stolz daraus hervor, auch wenn die Erfahrung nicht ohne knappe Momente war. Er ging zwar nicht näher auf die Verletzungen von 300 ein, verriet aber, dass seine Karriere von schmerzhaften Momenten geprägt war. Während der Dreharbeiten zu "Chasing Mavericks" wurde er fast von massiven Wellen mitgerissen. "Sie mussten mich rausholen, ins Krankenhaus bringen, mich rausbringen, mir den Defibrillator geben. Ich meine, es war intensiv", gab er zu.

Seine Stunt-Geschichten endeten hier nicht. Während der Arbeit an PS: I Love You hinterließ Butler versehentlich eine Narbe bei Hilary Swank. Am Set von Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens hätte er nach einem missglückten Stunt beinahe Angelina Jolie ins Gesicht geschossen. "Ich hing kopfüber, musste eine Waffe abfeuern und hatte keine Kontrolle darüber, wohin sie ging. Ich habe es einfach verpasst", gestand er.

Trotz der blauen Flecken, Brüche und Katastrophen blickt Butler mit Stolz auf seine Karriere zurück. "Es ist großartig. Ich würde es um nichts in der Welt ändern", sagte er. Für 300 führten die Risiken zu immensen Belohnungen, wobei der Film weltweit 456 Millionen US-Dollar einspielte und seinen Platz als Kinoklassiker festigte.

Während sich die Sicherheitsstandards in Hollywood verbessert haben, erinnern uns Butlers Geschichten an die schiere Körperlichkeit und die Risiken, die mit dem Drehen von Actionfilmen verbunden sind. Ist das Spektakel seinen Preis wert oder sollten Produktionen die Sicherheit über alles stellen? Wie beurteilen Sie die Balance zwischen Gefahr und filmischem Ruhm?