Gerard Butler kämpft in seinem nächsten Film im Empire State Gebäude

Gerard Butler hat fast im Alleingang bewiesen, dass es immer noch ein großes Interesse an klassischen Ein-Mann-Armeefilmen gibt, in denen ein einsamer Held es mit einer großen Anzahl von Feinden aufnimmt (und oft auch noch eine Regierungsverschwörung) und triumphiert.

Vor allem in den 80er Jahren waren sie sehr beliebt, sind aber seitdem nach und nach verschwunden. Aber Butlers Has Fallen -Filmreihe hat gezeigt, dass das Konzept immer noch sehr beliebt ist, und er hat auch in Den of Thieves (das später in diesem Jahr eine Fortsetzung bekommt) und im letzten Jahr Plane (das auch eine Fortsetzung auf dem Weg hat, genannt Ship ) gepunktet.

Und anscheinend will Butler die Ein-Mann-Armee fortsetzen, denn Deadline kann nun verraten, dass sein nächstes Projekt der Action-Thriller Empire State unter der Regie von Christian Gudegast sein wird - der auch Den of Thieves gemacht hat (und Drehbuchautor für London has Fallen war).

Hier hat eine Gruppe von Terroristen, angeführt von einem rachsüchtigen Militärunternehmen, die Empire State Building angegriffen, aber zum Glück ist einer der Feuerwehrleute ein Navy SEAL. Das ist natürlich Butler, der die Geiseln befreien muss (unter denen wir einen Polizeichef namens Dani finden, zu dem er eine wackelige Beziehung hat) und dabei wahrscheinlich mindestens ein Dutzend Terroristen töten muss.

Vielleicht nicht die originellste Prämisse, aber wir sind sicher, dass es unterhaltsam sein wird. Was halten Sie von Butlers Actionfilmen?