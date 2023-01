Gerard Butler gibt endlich ein Update zur Fortsetzung von Angel Has Fallen

Angel Has Fallen aus dem Jahr 2019 wurde schnell ein großer Hit, ebenso wie die vorherigen Installationen Olympus Has Fallen und London Has Fallen. Es überrascht nicht, dass Hollywood daraus Kapital schlagen will und es derzeit Pläne für weitere Filme und eine TV-Serie gibt.

Der nächste Film wird Night Has Fallen heißen, aber wir haben schon lange nichts mehr davon gehört. In einem kürzlichen Interview mit ComicBook.com hatte Gerard Butler (der den Protagonisten des Franchise, Secret Service Agent Mike Banning) spielt, endlich etwas zu dem mit Spannung erwarteten Film zu sagen - und leider klingt es so, als sollten wir es nicht so bald erwarten:

"Wir haben ein Drehbuch dafür, aber ich arbeite im Moment nicht daran. Wir haben eine wirklich lustige Idee, sie muss nur entwickelt werden. Aber es hat in letzter Zeit Spaß gemacht, Action zu machen. Ich werde sagen - ich möchte mehr den Tom Hanks der Actionfilme spielen. Lassen Sie mich eine Pause von Mike Banning machen, wo es buchstäblich sieben oder acht volle Kampfsequenzen in jedem Film gibt, Faustkämpfe. Und tatsächlich die Charaktere zu beanspruchen, die real sind, die etwas Außergewöhnliches aus sich herausholen müssen, mit dem sich ein Publikum wirklich identifizieren kann, denn das ist es, was wir jetzt brauchen.

Wir brauchen in gewisser Weise echte Helden. Das Leben ist hart, es ist ein bisschen eine Flucht und ich denke, man schaut sich Filme wie diesen an und versetzt sich in diese höllisch herausfordernden Szenarien und kann dann wieder rausgehen, aber vielleicht nehmen Sie ein paar Ideen davon oder einfach nur etwas Inspiration davon und hatten viel Spaß, ist cool. Es ist großartig, diese Filme zu machen, die eine Flucht sind."

Wir haben die Has Fallen-Filme mit all der Ein-Mann-Armee-Action der alten Schule sehr genossen und freuen uns definitiv auch auf Night Has Fallen. Tun Sie?