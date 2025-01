Gerard Butler beschreibt den Make-up-Prozess für "Drachenzähmen leicht gemacht" als "Hölle"

HQ

Gerard Butler, bekannt für seine Rolle als Stoick in den Zeichentrickfilmen "Drachenzähmen leicht gemacht", wird seine Rolle in der mit Spannung erwarteten Live-Action-Adaption wieder aufnehmen. Der Schauspieler sprach jedoch kürzlich über die harte Realität des Make-up- und Kostümprozesses, den er humorvoll als "reine Hölle" bezeichnete. In einem kürzlichen Interview mit Entertainment Tonight verriet Butler, dass es jeden Tag mehrere Stunden dauerte, sich in die Figur zu verwandeln, mit einer zusätzlichen Stunde, um in das Kostüm zu schlüpfen.

Trotz der zermürbenden Vorbereitung zeigte sich Butler begeistert davon, in ein echtes Wikingerdorf einzutauchen und die Figur auf eine Weise zu erleben, die die Animation nicht einfangen könnte. Er gab zu, dass es sich wie eine ganz neue Erfahrung anfühlte, Stoick in einer Live-Action-Umgebung zu spielen, selbst nachdem er der Figur jahrelang seine Stimme gesprochen hatte.

Butler gab auch einen kleinen Vorgeschmack auf den kommenden Film, lobte die Optik des Films und beschrieb ihn als "unglaublich", auch ohne die Spezialeffekte. Er ist gespannt darauf, dass die Zuschauer den Film aus erster Hand erleben, wenn er in die Kinos kommt. Freust du dich auf die Realverfilmung?