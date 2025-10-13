Geralts und Ciris The Witcher-Medaillons flogen ins All

HQ

Der offizielle The Witcher -Account für die Spiele auf Instagram teilte heute eine etwas andere Geschichte. Es stellt sich heraus, dass der polnische Astronaut Sławosz Uznański-Wiśniewski die Medaillons von Ciri (aus The Witcher 4 ) und Geralts (aus der Original-Trilogie) zur Internationalen Raumstation mitgebracht hat.

CD Projekt Red argumentiert, dass dies "den Platz des Hexers in der globalen Kultur widerspiegelt – und unseren Ehrgeiz zu beweisen, dass selbst der Himmel nicht die Grenze ist". In der Zwischenzeit sind die Medaillons nicht mehr da draußen im Weltraum, da Uznański-Wiśniewski sie beide letzten Freitag zurück zur Erde gebracht und sie an CD Projekt Red übergeben hat, die sie in ihrem Hauptquartier in Warschau haben. Studioleiter Michał Nowakowski sagt:

"Wir haben im Laufe der Jahre einen langen Weg zurückgelegt, aber zu sehen, wie unsere Witcher-Medaillons den Weltraum erreichen, ist etwas ganz anderes. Das ist vor allem eine große Ehre, und wir sind dankbar für unsere Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation, die dies möglich gemacht hat. Es ist ein Beweis dafür, dass polnische Kreativität und Ehrgeiz im wahrsten Sinne des Wortes die Stars erreichen können."

Uznański-Wiśniewski hatte auch ein paar Worte zu dieser etwas trivialen, aber gleichzeitig ziemlich coolen Geschichte zu sagen:

"Egal, wo ich für meine Mission trainiert habe, jeder, mit dem ich gesprochen habe und der sich für Weltraum, Science-Fiction, Fantasy und so weiter interessiert, wusste bereits über Polen Bescheid – wegen The Witcher. Als die Medaillons von Wolf und Luchs im Orbit schwebten, sah ich mehr als nur Symbole – ich sah Fantasie, die real wurde. The Witcher erinnert uns daran, dass jede Grenze, ob auf der Erde oder darüber hinaus, mit dem Mut beginnt, von dem zu träumen, was als nächstes kommt."

Dies ist das erste Mal, dass Ciris fertiges Medaillon öffentlich gezeigt wird, aber wir wissen nicht, wann wir sie in The Witcher 4 (was vielleicht nicht einmal der offizielle Titel ist) tragen werden, aber es wird erwartet, dass es frühestens 2027 passieren wird.