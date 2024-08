Geralts Synchronsprecher verrät, dass er im nächsten Teil der The Witcher-Serie mitspielt

HQ

Doug Cockle, der Geralt seine Stimme leiht, verriet in einem Interview, dass Geralt im kommenden The Witcher-Spiel zu sehen sein wird. Er stellte jedoch gleichzeitig klar, dass der Charakter dieses Mal nicht der Hauptcharakter des kommenden Spiels sein wird.

Cockle Sade: "Was wir wissen, ist, dass Geralt Teil des Spiels sein wird, wir wissen nur nicht, wie viel, und das Spiel wird sich nicht auf Geralt konzentrieren."

Obwohl der Director des Spiels, Sebastian Kalemb, bereits gesagt hat, dass Geralt Teil des nächsten Teils sein könnte, können wir davon ausgehen, dass Cockles Aussage eine Bestätigung für die Rückkehr des Monsterjägers ist. Gleichzeitig sagt Cockle jedoch, mit dem Vorbehalt, dass er darüber lügen könnte, dass er kein Drehbuch gesehen hat.

Das kommende The Witcher-Spiel soll der Auftakt zu einer neuen Trilogie sein. Es läuft unter dem Arbeitsnamen Project Polaris und wir wissen auch, dass CD Projekt Red diesen Teil in Epics Unreal Engine 5 baut. Wir werden jedoch noch viele Jahre warten müssen, bis wir dieses Abenteuer erleben können, aber wir können hoffen, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft etwas davon sehen werden.