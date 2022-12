Geralt von Rivia Synchronsprecher kritisiert die Netflix Witcher Show

Die TV-Welt bekam Anfang des Jahres einen ziemlichen Schock, als bekannt wurde, dass Henry Cavill nach The Witcher in der dritten Staffel von Netflix von seiner Rolle als Geralt von Rivia zurücktreten würde. Während Cavill dies nicht direkt gesagt hat, glauben viele, dass sein Hauptgrund für das Verlassen seine Unzufriedenheit mit der Behandlung des Quellmaterials durch die Show ist.

In einem neuen Video hat sich Geralts Synchronsprecher für The Witcher-Spiele Doug Cockle zu Cavills Abgang geäußert. Er sagt, dass er Cavills Argumentation "vollständig versteht", wenn es darum geht, dass das Buchmaterial weggelassen wird.

"Die Autoren der Netflix-Serie haben sich aus irgendeinem Grund entschieden, ziemlich stark von den Büchern und Spielen abzuweichen", fuhr er fort. "Ob das gut ist oder nicht, hängt davon ab, was du magst. Ich persönlich verstehe die Wahl nicht. Ich denke, das ist der Grund, warum Henry geht. Liam, mehr Macht für ihn. Ich beneide ihn nicht. Große Fußstapfen zu füllen."

Unabhängig davon, ob Henry Cavill The Witcher aufgrund von Unzufriedenheit mit der Geschichte verlassen hat oder nicht, werden die Fans immer noch wütend auf die Serie sein, da sie das Quellmaterial relativ aufgegeben hat. Mehr denn je kämpft das Team, das an The Witcher arbeitet, einen harten Kampf.

Danke, TheGamer