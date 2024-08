Geralt-Synchronsprecher verrät, mit wem er in The Witcher 3 gerne eine Romanze gehabt hätte

HQ

Doug Cockle, der Synchronsprecher hinter Geralt von Riva, hat etwas enthüllt, das Witcher-Fans bis ins Mark erschüttern könnte. Er kümmert sich nicht wirklich darum, dass Geralt bei Triss oder Yennefer landet. Die beiden romantischen Zauberinnen im dritten Spiel spalten die Fans auf der ganzen Welt, aber Cockle hatte ein Auge auf eine dritte Dame geworfen, als er an dem Spiel arbeitete.

"Ich hätte mir eine Option gewünscht, um mit Shani eine Romanze zu machen", sagte er in einem Interview mit Fall Damage (genau das Interview, in dem er sagt, dass er in The Witcher 4 mitspielt). "Es hätte Spaß gemacht, mit ihr eine Romanze zu machen, weil sie so süß und klug ist."

Du kannst während des Heart of Stone DLCs von The Witcher 3 mit Shani schlafen, aber leider kannst du keine richtige Beziehung zu ihr aufbauen und entscheidest dich entweder für eine Rückkehr in dein einsames Witcher-Leben oder für die Zauberin, die du gerade betrogen hast.

Mit wem hast du in The Witcher 3 eine Romanze gehabt und mit wem hättest du gerne eine Romanze gehabt?