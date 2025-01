Geralt-Synchronsprecher Doug Cockle verrät, was er darüber denkt, dass Ciri die Protagonistin von The Witcher 4 ist

HQ

Wie wir letzten Monat herausgefunden haben, ist Ciri die Protagonistin für die nächsten Schritte der The Witcher-Saga. CD Projekt Red wurde für diese Entscheidung kritisiert, aber es scheint, als ob die meisten Leute gespannt darauf sind, wohin die Geschichte von Ciri als nächstes gehen kann.

Im Gespräch mit IGN verriet der Synchronsprecher von Geralt of Rivia, Doug Cockle, dass er sich sehr über diese Entscheidung freut, und das nicht nur, weil er endlich seine Schwerter an den Nagel hängen kann und nicht annähernd so lange eine raue Stimme hören muss.

"Ich denke, es ist ein wirklich guter Schritt. Ich meine, ich dachte immer, dass es aus allen möglichen Gründen ein sehr, sehr interessanter Schritt wäre, die Saga fortzusetzen, aber zu Ciri zu wechseln, aber vor allem wegen Dingen, die in den Büchern passieren", sagte Cockle. Er sagte, er wolle nicht verraten, was in den Büchern passiert, weil er möchte, dass die Leute es lesen, aber er ist einfach gespannt, was CD Projekt Red gemacht hat.

Die Witcher-Bücher spielen vor den Spielen, die vom ursprünglichen Autor nicht als Kanon angesehen werden. Aber selbst wenn es sich um Fan-Fiction handelt, sind The Witcher-Spiele sehr gut geschriebene Fan-Fiction und werden sich wahrscheinlich auf Ereignisse aus den Büchern stützen, um weiter zu formen, wer Ciri jetzt in diesem Zukunftsszenario ist.