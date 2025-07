Geplante Instandhaltung im Nintendo eShop führt zu weiterem bevorstehenden Direct-Hype

HQ

Es gab viele Berichte und Gerüchte, die behaupteten, dass ein Nintendo Direct nach der Ankunft von Donkey Kong Bananza und vor Ende Juli stattfinden würde. Es ist jetzt der 29. Juli und es gibt immer noch keine Spur von der Direct, auch wenn es noch ein paar Tage sind, bis dies Realität wird, etwas, das auch noch nicht aus der Gleichung ist, da Nintendo Directs gerne ein oder zwei Tage vorher ankündigt, bevor sie passieren.

Du fragst dich vielleicht, ob es zusätzliche Anzeichen dafür gab, dass die Direct diese Woche stattfinden wird, und das ist der Fall. Nintendo hat bestätigt, dass der eShop sehr bald gewartet wird, und zwar in den frühen Morgenstunden des Donnerstags, zwischen 7:00 Uhr BST / 8:00 Uhr MESZ und 8:30 Uhr BST / 9:30 Uhr MESZ. Was die Frage betrifft, wie dies auf eine Direct hindeuten könnte, haben Fans bemerkt, dass Nintendo dazu neigt, den eShop für eine Direct -Show vorzubereiten, indem sie kurz vorher ein paar Wartungsarbeiten durchführen, wobei dies wieder genau im Einklang mit einer erwarteten Übertragung geschieht.

Eine vernünftige Vermutung ist, dass, wenn das Direct diese Woche stattfinden wird, scheinbar am Donnerstag, den 31. Juli, wir die Ankündigung entweder heute oder morgen erwarten sollten, wahrscheinlich am frühen Nachmittag. Und wenn man sich an den jüngsten Nachrichten orientieren kann, soll man ein Auge auf Nintendo Today! haben, da die mobile App möglicherweise eine Ankündigung erhält, kurz bevor etwas in den sozialen Medien erscheint, wie es bei den Donkey Kong Bananza Direct und den jüngsten The Legend of Zelda Filmcasting-Informationen der Fall war.