Geplante Änderungen am Karten-Layout sollen Eintauchen ins Kriegsnarrativ von Battlefield 2042 erleichtern

EA und Dice führen in einem Artikel einige der Bereiche aus, in denen Battlefield 2042 in den kommenden Monaten überarbeitet werden soll. Mit dem nächsten Update wird die Anzahl gleichzeitig aktiver, mit Geschützen ausgestatteter Autos und Helikopter in Spielmodi mit 128 Teilnehmern von drei auf zwei Exemplare pro Kategorie reduziert. Ist eines dieser Fahrzeuge zerstört worden, wird das entsprechende Modell in Zukunft erst nach zwei Minuten wieder auftauchen (zuvor wurden die Vehikel nach einer Minute ersetzt).

Das Team spricht auch noch einmal über die zuvor angekündigten Änderungen am Karten-Layout, die das Ziel haben, die Reisezeit der Fußsoldaten zu reduzieren. Indem Spawn- und Flaggenpunkte näher zusammengerückt werden, soll sichergestellt werden, dass Spieler weniger Zeit verschwenden müssen, um nach einem Wiedereinstieg wieder in die Action eintauchen zu können. Konkrete Kartenänderungen an den Schauplätzen "Kaleidoscope" und "Renewal" sollen im Sommer mit einem Update namens "Season 1" ins Spiel gelangen. Flaggen und Zielgebiete werden verschoben, um "genügend Deckungsmöglichkeiten" für die Spieler zu bieten. Dice möchte gleichzeitig sicherstellen, das sich die Umgebungen etwas natürlicher anfühlen, was sie mit sehr rosigen Worten ausdrücken:

"Ausgehend von den Verbesserungen, die wir auf Kaleidoscope vornehmen, aktualisieren wir den Pavillon auf B1 mit einer militärischen Version. Wir werden Gras durch Schlamm ersetzen und das Gebiet mit Stacheldraht bedecken, um das Eintauchen in unserer Welt und das Narrativ unserer Schlachten zu verbessern. Wir möchten, dass ihr das Gefühl habt, dass die Ziele kampfbereit sind, während ihr darum kämpft."