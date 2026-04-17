George Russell versteht, warum Verstappen die Formel 1 verlassen hat

HQ

George Russell, bekannt für seine Feindseligkeit gegenüber Max Verstappen, gab eine sehr sportliche Antwort, als er gefragt wurde, wie er sich fühlen würde, wenn Verstappen aus der Formel 1 zurücktreten würde: "Die Formel 1 ist größer als jeder Fahrer, also möchte man Max nicht verlieren, denn ich glaube, wir alle genießen es, gegen Max zu fahren" (via BBC).

Russell äußerte jedoch seine Meinung dazu, warum Verstappen so kritisch mit den neuen Formel-1-Regeln umgeht: Er und Red Bull haben kein konkurrenzfähiges Auto, im Gegensatz zu Mercedes, die die Konstrukteurswertung anführen, während Russell in der Fahrerwertung hinter Teamkollege Andrea Kimi Antonelli Zweiter in der Fahrerwertung ist. Er sagt, er verstehe seine Frustration, aber ihre Situationen sind unterschiedlich, weil Verstappen bereits vier Weltmeisterschaften gewonnen hat.

"Die Beschwerden, die er derzeit hat, unterscheiden sich von denen von Mercedes, Ferrari und McLaren, weil wir an der Spitze des Feldes stehen. Das ist nur natürlich, und du verstehst und erkennst die Frustration."

Russell sagte, er habe das Fahren des 2022er nicht genossen: "Das Auto war groß, schwer, es war nicht angenehm, herumzufahren. Aber er hatte nicht dieselben Beschwerden, weil er gewann."

"Ich kann total verstehen, warum das Fahren der Nordschleife ihm ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ich bin hunderte Runden darauf im Simulator herumgefahren. Und ich würde gerne die Gelegenheit haben, auf der Nordschleife Rennen zu fahren. Aber mein Ziel ist es jetzt, Formel-1-Weltmeister zu werden", fuhr Russell fort. "Wenn ich vier davon hätte, würde ich wahrscheinlich dasselbe tun, also befindet er sich in einer ganz anderen Phase seiner Karriere."