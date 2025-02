George Russell über seine Beziehung zu Verstappen: "Wir werden nicht wieder beste Freunde sein"

HQ

Die Beziehung zwischen George Russell und Max Verstappen ging im vergangenen Dezember während des Großen Preises von Katar völlig in die Brüche, als Verstappen eine Strafe erhielt, weil er im Qualifying "unnötig langsam" gefahren war, was Russell drohte, der sich später bei den Stewards beschwerte. Der niederländische Meister sagte, er habe "jeglichen Respekt" vor dem Briten verloren.

Es scheint, dass sie ihre Differenzen nicht so schnell lösen werden. In der Vorschau vor dem F1 75 Live-Event in London sprach Russell mit BBC Sport und sagte, dass "ich ehrlich gesagt keine Absichten habe", als er gefragt wurde, ob er noch einmal mit Verstappen sprechen würde, und sagte, dass "wir nicht wieder beste Freunde sein werden, das ist sicher."

Motorsport fügte hinzu, dass Russell zum Zeitpunkt des Vorfalls sagte, dass "die Leute jahrelang von Max eingeschüchtert wurden und man seine fahrerischen Fähigkeiten nicht in Frage stellen kann, aber er kann mit Widrigkeiten nicht umgehen". Heute sagte er, dass er das hinter sich lassen will, aber "ich werde meine Herangehensweise nicht ändern, um gegen ihn oder andere Fahrer zu kämpfen".

Alle 20 Fahrer aus den 10 Teams (Verstappen kommt von Red Bull, Russell fährt für Mercedes) werden heute Abend bei der Veranstaltung anwesend sein, obwohl Verstappen diese Art von Veranstaltungen nicht besonders mag.