George Russell ist "über Enttäuschung hinaus": "Ich werde einfach jeden Tag der Woche enttäuscht sein"

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George Russell erlitt beim Großen Preis von Ungarn einen weiteren Rückschlag und belegte den siebten Platz (mit Lando Norris, Max Verstappen und seinem Teamkollegen Andrea Kimi Antonelli auf dem Podium) und vergrößerte seinen Abstand zum Meisterschaftsführenden Antonelli um 59 Punkte, sogar hinter Hamilton (der 50 Punkte hinter Antonelli liegt).

In Erklärungen, die von Sky Sports aufgenommen wurden, sagte der 28-jährige Brite, er sei "über Enttäuschung hinaus, denn wenn ich weiterhin von allem, was passiert, enttäuscht bin, werde ich einfach jeden Tag enttäuscht sein. Also muss ich positiv bleiben."

Auf dem Hungaroring am Sonntag ging sein Auto in den Anti-Stall und fiel vor Kurve 1 nach hinten. Ein weiteres technisches Hindernis, das ihn frustrierte, da er sagte, er habe in seiner Karriere noch nie eine Saison wie diese gehabt. Russell hat in dieser Saison das schlechteste Pech von den beiden Mercedes-Fahrern, aber das gesamte Team leidet unter Zuverlässigkeitsproblemen, da auch Antonelli in zwei Rennen weder ins Ziel kam noch einen Punkt erzielte.