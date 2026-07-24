George Russell fühlt sich während der frustrierenden Formel-1-Meisterschaft "so widerstandsfähig" wie nie zuvor

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George Russell muss sich mit der schwierigen Realität auseinandersetzen, dass er, obwohl er vor Saisonbeginn der große Favorit für die Formel-1-Meisterschaft war, nun Dritter ist, 50 Punkte hinter seinem 19-jährigen Teamkollegen Kimi Antonelli, der sechs Rennen gewonnen hat, während Russell, 28 Jahre alt, in seiner gesamten Karriere nur sieben Rennen gewonnen hat.

Das Gute? Das hilft Russell, stark zu bleiben. In der Pressekonferenz vor dem Großen Preis von Ungarn an diesem Wochenende sagte er: "Ich habe definitiv das Gefühl, dass dies die widerstandsfähigste ist, die ich je in meinem Leben war. Darauf bin ich stolz als meine Einstellung außerhalb des Autos."

Russell erlitt ein Motorproblem, das sein Auto während der ersten Runde des Großen Preises von Belgien am vergangenen Wochenende verlangsamte, schließlich mit Lewis Hamilton verunglückte und ausfiel, wodurch wertvolle Punkte verloren gingen. Aber drei Tage später: "Ich fühle mich gut und froh, dass einige positive Antworten vom Werk zurückgekommen sind und die Augen jetzt nach vorne schauen", und verglich diese Saison mit dem Jahr, in dem er die Formel 2 gewann, "wo es sich anfühlte, als wäre es eine Sache nach der anderen, man erholt sich und wird dann wieder umgehauen".