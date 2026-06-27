George Russell erreicht nach einem Unfall von Verstappen in Österreich die Pole-Position und entgeht der doppelten gelben Strafe

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George Russell sicherte sich die Pole-Position im Qualifying für den Großen Preis von Österreich morgen in einer umstrittenen Session, da Russell die Pole-Position errang, nachdem Max Verstappen einen Unfall hatte, bei einem hohen Abfahrtskurs vor der vorletzten Kurve die Kontrolle über sein Auto verlor und in die Leitplanke krachte. Russell, hinter ihm, verlangsamte nicht so sehr, da eine einzelne gelbe Karte gespielt wurde.

Antonelli hingegen verlangsamte, weil er dachte, es handele sich um einen Zwischenfall mit zwei Gelbflaggen. Tatsächlich wurde nach der ersten gelben Flagge auf doppelte Gelbe Flagge hochgerüstet, aber nachdem Antonelli und Russell den Unfall überstanden hatten, kann Russell für einen Doppel-Gelb-Flaggen-Verstoß nicht bestraft werden.

Qualifikation zum Formel-1-Grand-Prix von Österreich:



George Russell (Mercedes) – 20 Runden – 1:06,113

Charles Leclerc (Ferrari) – 15 Runden – +0,236 (1:06,349)

Lewis Hamilton (Ferrari) – 14 Runden – +0,295 (1:06,408)

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 17 Runden – +0,301 (1:06,414)

Max Verstappen (Red Bull Racing) – 11 Runden – +0,362 (1:06,475)

Lando Norris (McLaren) – 15 Runden – +0,389 (1:06,502)

