George Russell erneut siegreich in der Formel 1: Wie sich die F1-Tabelle 2026 nach Österreich veränderte
George Russell verkürzte (ein wenig) den Rückstand zu Antonelli und überholte Hamilton erneut.
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George Russell kehrte am Sonntag beim Großen Preis von Österreich zurück und gewann erst sein zweites Rennen in dieser Saison nach dem ersten Rennen, gefolgt von fünf Siegen in Folge von seinem Mercedes-Teamkollegen Andrea Kimi Antonelli und einem weiteren Sieg von Lewis Hamilton.
Das Ergebnis ließ Rusell erleichtert, und er gibt zu, dass die letzten Wochen hart waren, und er fühlt sich "unglaublich, wieder auf der obersten Stufe zu stehen", auf einem Track, der "wahrscheinlich nicht sehr gut zu meinem Stil passt".
"Die harten Rennen fordern einen psychisch definitiv auf die Probe, und diese letzten beiden Wochenenden waren für mich von entscheidender Bedeutung, um mich daran zu erinnern, dass ich es schaffen kann", und Russell fügte hinzu, dass er sich auf das nächste Rennwochenende in Silverstone, beim Großen Preis von Großbritannien, freue, um die Wärme seiner lokalen Fans zu empfangen.
Beste Ergebnisse beim Formel-1-Großen Preis von Österreich
Der Sieg ermöglichte es Russell, erneut Lewis Hamilton als Zweiter zu überholen und seinen Rückstand auf Antonelli auf 40 Punkte zu verkürzen, doch der Italiener schaffte es dennoch, die Punkte zu steigern und Dritter zu werden.
- George Russell (Mercedes) - 1:26:37,979
- Max Verstappen (Red Bull) +1,611 s
- Kimi Antonelli (Mercedes) +1,986
- Oscar Piastri (McLaren) +21,809
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
Tabelle der Fahrermeisterschaft der Formel 1 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 171 Punkte
- George Russell (Mercedes) - 131 Punkte
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 125 Punkte
- Oscar Piastri (McLaren) - 80 Punkte
- Lando Norris (McLaren) - 79 Punkte
- Charles Leclerc (Ferrari) - 79 Punkte
- Max Verstappen (Red Bull) - 73 Punkte
- Isack Hadjar (Red Bull) - 42 Punkte
- Pierre Gasly (Alpine) - 41 Punkte
- Liam Lawson (RB) - 30 Punkte