George R.R. Martins In the Lost Lands floppte in den Kinos Paul W.S. Andersons neuester Film hat Schwierigkeiten, ein Publikum zu finden.

HQ Paul W. S. Andersons neuer Fantasy-Film mit Milla Jovovich und Dave Bautista in den Hauptrollen wurde gelinde gesagt nur lauwarm aufgenommen. Der Film, der auf einer Geschichte von George R.R. Martin basiert, schaffte es am Eröffnungswochenende gerade mal, rund eine Million US-Dollar an Ticketverkäufen zu erzielen, und erhielt überwältigend negative Kritiken. Eine regelrechteKatastrophe Angesichts des Budgets von 55 Millionen Dollar und trotz eines unverwechselbaren visuellen Stils scheint es einfach ausgereicht zu haben, um ein breites Publikum anzuziehen. In diesem Fall konnte nicht einmal Martins Name als Anziehungspunkt für eines der vielleicht größten kommerziellen Fiaskos des Jahres dienen.