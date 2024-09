George R.R. Martin zieht mit scharfer Kritik über House of the Dragon her

HQ

Gestern Abend veröffentlichte George R.R. Martin in seinem "Not a Blog"-Blog einen Eintrag mit dem Titel "Beware the Butterflies". In diesem Beitrag tat er etwas, was er noch nie zuvor getan hat - er kritisierte die Arbeit von Ryan Condal und HBO für ihre House of the Dragon -Adaption.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Martins Blogbeitrag (der inzwischen gelöscht wurde, aber Sie können sich den Webarchiv-Link hier ansehen) das eine Schlüsselproblem umreißt, das er anscheinend mit der zweiten Staffel von House of the Dragon hatte, und es hat hauptsächlich mit Blood & Cheese zu tun.

Martin betrachtet die ersten beiden Episoden der Serie als "gut geschrieben, gut inszeniert, kraftvoll gespielt". Aber er findet, dass das Blood & Cheese-Segment ein Hinweis auf ein größeres Problem innerhalb der Serie ist, da es bestimmte Elemente von Fire & Blood scheinbar ohne Grund herausschneidet.

Dadurch, dass die Figur Maelor nicht in der Serie zu sehen ist, glaubt Martin, dass dies einen Schmetterlingseffekt verursacht, bei dem ein tragischer Moment verpasst wird, der in den Büchern vorkommt, was zum Selbstmord einer anderen Figur führt. Dieser Selbstmord kommt laut Martin immer noch vor, aber ohne angemessene Begründung. Wie bereits erwähnt, wurde der Blog inzwischen abgeschaltet, wahrscheinlich weil gerade ein Lagerfeuer bei HBO stattfindet oder weil Martin denkt, dass er zu hart gesprochen hat, aber es ist ein schreckliches Bild für House of the Dragon, dass der Ersteller des Quellmaterials auf diese Weise darauf losgeht. Nicht einmal in den Wirren von Game of Thrones Staffel 8 hat Martin so mutig für seine Arbeit eingestanden.