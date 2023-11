George R.R. Martin: "Wir haben acht Game of Thrones-Serien in Arbeit"

HQ

Es wird in den kommenden Jahren keinen Mangel an Game of Thrones verwandten Serien geben. Neben den Dreharbeiten zur zweiten Staffel von House of the Dragon und der bald geplanten dritten Staffel wird es auch ein Spin-off namens A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight geben. Aber das ist noch nicht alles, HBOs CEO Casey Bloys sagt, dass sie immer verschiedene Drehbücher in der Welt von Game of Thrones in der Entwicklung haben.

"Wir haben immer Game of Thrones Drehbücher in der Entwicklung. Wir haben im Frühjahr grünes Licht für Dunk and Egg gegeben. Ich würde nicht sagen, dass es irgendetwas anderes in dieser Welt gibt, das kurz vor einem grünen Licht steht, aber wir arbeiten immer an verschiedenen Drehbüchern und Ideen."

Der Autor des Buches, George R.R. Martin, hat eine etwas konkretere Zahl darüber genannt, an wie vielen Projekten derzeit tatsächlich gearbeitet wird.

"Im Fernsehen haben wir die neue Serie House of the Dragon, die gerade die Dreharbeiten zur zweiten Staffel abgeschlossen hat, und wir werden bald die dritte Staffel planen. Aber ich habe auch acht andere Spin-off-Serien, die wir entwickeln. Die Dunk and Egg Show hat grünes Licht erhalten. Die anderen noch nicht, aber wir arbeiten noch daran."