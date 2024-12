George R.R. Martin weiß nicht, ob er "The Winds of Winter" jemals zu Ende bringen wird

HQ

Wir haben unglaublich lange darauf gewartet, dass Autor George R.R. Martin das nächste Kapitel in A Song of Ice and Fire fertigstellt und The Winds of Winter seinen Fans liefert, aber der berühmte Autor ist, wie er es ausdrückt, "13 Jahre zu spät". Während wir unzählige Blog-Posts von Martin gesehen haben, in denen er seine Fans über seine Fortschritte durch das Buch auf dem Laufenden hielt, wurde nichts von Bedeutung jemals wirklich geteilt, und jetzt in einem Interview mit The Hollywood Reporter wird es immer unklarer, ob das Buch jemals erscheinen wird.

Auf die Frage nach The Winds of Winter sagte Martin einfach: "Leider bin ich 13 Jahre zu spät. Jedes Mal, wenn ich das sage, denke ich: 'Wie kann ich nur 13 Jahre zu spät kommen?' Ich weiß nicht, es passiert Tag für Tag. Aber das hat immer noch Priorität. Viele Leute schreiben bereits Nachrufe für mich. [Sie sagen] »Oh, er wird nie fertig sein.« Vielleicht haben sie recht. Ich weiß es nicht. Ich lebe jetzt! Ich scheine ziemlich vital zu sein!"

Wenn man bedenkt, dass HBO immer noch Wege findet, die Marke Game of Thrones zu erweitern, und das oft ohne Martin, wie es bei der zweiten Staffel von House of the Dragon der Fall war, muss man sich fragen, ob der Autor immer noch das Bedürfnis hat, dieses mit Spannung erwartete Buch zu veröffentlichen.

Freuen Sie sich immer noch auf The Winds of Winter ?