George R.R. Martin weiß, dass wir die Bücher haben wollen und sagt, er muss sie zu Ende bringen

Obwohl George R.R. Martins Werke ziemlich regelmäßig in TV-Shows und Filmen adaptiert werden und der Autor den Traum eines jeden Schriftstellers vollständig erfüllt hat, gibt es immer noch ein Projekt, das er noch nicht abgeschlossen hat, nämlich sein beliebtestes Werk. Ein Lied von Eis und Feuer.

Während die HBO-Serie der Serie ihr eigenes Ende gab, warten die Leute immer noch gespannt auf Martins Ende seines Fantasy-Epos. Ursprünglich sollte sie sich über drei Bücher erstrecken, aber die Geschichte, die die Erfolgsserie Game of Thrones inspirierte, umfasste bisher fünf Romane, von denen zwei so umfangreich waren, dass sie oft in zwei Bücher aufgeteilt werden.

Im Gespräch mit Collider sprach George R.R. Martin über seinen Wunsch, seine Buchreihe zu beenden. "Es gibt immer die Bücher, und ich bin mir bewusst, dass die Leute denken, dass... Aber nein, ich muss zurück. Ich muss die Bücher zu Ende lesen. Das ist die eine Sache, über die ich die volle Kontrolle habe. Es gibt keine Budgetbeschränkungen. Es gibt keine anderen Führungskräfte auf der Studioseite, denen ich gefallen muss, oder andere Autoren mit anderen Ansichten. Die Bücher sind das, was ich daraus machen werde. Und ich denke, das, was ich schreibe, kommt ziemlich gut, aber ich wünschte, es würde schneller kommen."

Martin arbeitet derzeit an Winds of Winter, dem sechsten Buch der Reihe, auf das A Dream of Spring folgen soll. Selbst wenn also bald ein neuer Roman erscheint, werden wir noch länger auf das Ende dieser Serie warten.

