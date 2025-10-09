George R. R. Martin wandte sich nach der Absage der Late Show an Stephen Colbert

HQ

Stephen Colbert hat seine Liebe zur Fantasie schon lange auf der Zunge getragen. Im Laufe der Jahre hat er unzählige Schöpfer aus der Welt der Science-Fiction und Fantasy interviewt und hatte dank seiner Freundschaft mit Peter Jackson sogar einen Cameo-Auftritt in der Hobbit-Trilogie.

Ja. Stephen Colbert hatte ein paar zweite, nicht sprechende Cameo-Auftritte in Der Hobbit: Smaugs Einöde.

Ein weiteres Fantasy-Schwergewicht, mit dem Colbert eine Beziehung aufgebaut hat, ist der Schöpfer von Game of Thrones, George R. R. Martin. Der Autor ist bereits mehrfach in der Late Show aufgetreten und die beiden haben offensichtlich eine Freundschaft geschlossen.

Diese Verbindung wurde kürzlich unterstrichen, als Stephen Colbert enthüllte, dass George R. R. Martin sich an ihn wandte, nachdem die Muttergesellschaft von CBS, Paramount Skydance, die Absetzung von The Late Show angekündigt hatte.

Während eines Gesprächs mit seinem Late-Night-Moderatorenkollegen Jimmy Kimmel, der selbst kürzlich kurzzeitig suspendiert wurde, sprach Stephen Colbert über die unerwarteten Nachrichten, die er nach der Nachricht von George R. R. Martin erhielt.

"George R. R. Martin (hat sich gemeldet)... Er hat mir Die Winde des Winters geschickt", scherzte Colbert und bezog sich dabei auf Martins berühmten, lang erwarteten nächsten Roman, während er den Trost würdigte, den diese Geste in einer turbulenten Zeit bot. Was halten Sie davon?