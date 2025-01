George R.R. Martin verrät, welches Buch er nach "Die Winde des Winters" schreiben wird

HQ

A Song of Ice and Fire Fans kennen den Schmerz, der damit einhergeht, der Fantasy-Serie zu folgen. Der Autor George R.R. Martin soll bereits 2010 mit dem Schreiben des vorletzten Buches der Reihe, The Winds of Winter, begonnen haben, und 15 Jahre später sind wir uns immer noch nicht sicherer, wann es tatsächlich erscheinen wird. Vor diesem Hintergrund ist es schwer, nicht leicht zu schmunzeln über Martins letzten Kommentar über das Buch, das er als nächstes schreiben will, nachdem er The Winds of Winter fertiggestellt hat.

In einem kürzlich erschienenen Not a Blog-Eintrag, dem gleichen, in dem Martin unsere Erwartungen an die kommende Adaption von A Knight of the Seven Kingdoms von Max festlegt, bestätigt der Autor, dass er zur Geschichte des Hedge Knight Dunk und seines königlichen Targaryen-Knappen Egg zurückkehren wird.

Konkret fügt Martin hinzu: "Und wenn ich 'Die Winde des Winters' beendet habe, muss ich mich auf 'The Village Hero' und all die anderen Geschichten stürzen, die auf die Jungs warten. Mach dir keine Sorgen, ich bin sicher, ihr werdet mich daran erinnern."

Wenn man sich an The Winds of Winter orientiert, ist es wahrscheinlich eine gute Idee, davon auszugehen, dass die vierte Geschichte von Dunk und Egg frühestens in den 2030er Jahren erscheinen wird.