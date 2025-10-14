George R.R. Martin über Winds of Winter: "Ich hatte schon immer Probleme mit Deadlines"

HQ

Fünfzehn Jahre seit dem letzten Buch von Das Lied von Eis und Feuer. Fünfzehn Jahre ist es her, dass Game of Thrones begann und die Welt von Westeros zu dem globalen Phänomen machte, das sie heute ist. Fünfzehn Jahre... und immer noch keine Winde des Winters.

George R.R. Martin kennt den Schmerz davon wahrscheinlich besser als jeder andere, da er auch nach mehr als einem Jahrzehnt noch nach diesem Buch nach diesem Buch gefragt wird. Wie von Entertainment Weekly erwischt, sprach Martin kürzlich das verschwundene Buch im NYCC an und sagte, er sei kein Fan von verpassten Deadlines.

"Ich weiß, dass es all diese Kontroversen über Winds of Winter gibt und wie spät es ist, aber ich hatte schon immer Probleme mit Deadlines", sagte er. "Ich fühle mich nicht glücklich, wenn ich Verträge breche oder eine Frist verpasse oder irgendetwas in der Art."

Später im Gespräch kehrte Martin zu Winds of Winter zurück, als er darüber sprach, dass er auch gerne andere Geschichten schreibt. "Ja, ich liebe Winds of Winter. Ich interessiere mich immer noch dafür, ich arbeite immer noch daran, aber ehrlich gesagt, ich liebe auch diese anderen Dinge."

Es gibt immer noch kein festes Veröffentlichungsdatum für Winds of Winter. Es gibt viele Fans, die die Hoffnung inzwischen aufgegeben haben, und diejenigen, die immer noch daran glauben, dass es irgendwann erscheinen wird, werden jedes Mal frustrierter, wenn es verworfen wird.