George R.R. Martin sagt, die Beziehung zum House of the Dragon Showrunner sei "schlimmer als Rocky"

A Knight of the Seven Kingdoms feierte kürzlich auf HBO Max Premiere, aber das ist nicht das Einzige aus dem Game of Thrones-Universum, auf das wir uns dieses Jahr freuen können, denn auch die dritte Staffel von House of the Dragon steht kurz bevor. Die Serie erhielt gemischte Kritiken, und eine Person, die nicht besonders beeindruckt ist, ist George R.R. Martin – der Schöpfer der gesamten Reihe und Autor der Buchreihe.

Er hat wiederholt gesagt, dass er frustriert und enttäuscht darüber ist, wie sein Ausgangsmaterial behandelt wurde, und in einem neuen Interview mit The Hollywood Reporter sagt er nun, dass er wenig Kontakt zum Showrunner der Serie, Ryan Condal, hat:

"Es ist schlimmer als Rocky. Es ist katastrophal.

Ich habe Ryan eingestellt. Ich dachte, Ryan und ich wären Partner. Und wir waren alle durch die erste Staffel. Ich habe frühe Entwürfe der Drehbücher gelesen. Ich habe Anmerkungen gemacht. Er würde einige Dinge ändern. Es hat wirklich gut funktioniert – fand ich."

Vor allem in Staffel zwei ging die Beziehung stark ab, und Martin behauptet, Condal habe ihm überhaupt nicht zugehört und sein ganzes Feedback ignoriert:

"Dann kamen wir in Staffel zwei, und er hörte im Grunde auf, mir zuzuhören. Ich habe Notizen gegeben, und es ist nichts passiert. Manchmal erklärte er, warum er es nicht tat. Manchmal sagte er zu mir: 'Oh, okay, ja, ich werde darüber nachdenken.' Es wurde immer schlimmer, und ich wurde immer genervter. Schließlich kam es so weit, dass mir HBO sagte, ich solle alle meine Notizen einreichen und sie würden Ryan unsere kombinierten Notizen geben."

Als ihm die Pläne für die dritte Staffel vorgestellt wurden, hatte er letztlich das Gefühl: "Das ist nicht mehr meine Geschichte." Wir wissen noch nicht, wann House of the Dragon: Staffel 3 Premiere feiern wird, aber es wird erwartet, dass es irgendwann diesen Sommer sein wird.

Was hältst du bisher von der Reihe, und wenn du die Bücher gelesen hast, wie schneidet die Reihe im Vergleich zu ihnen ab?