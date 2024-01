George R.R. Martin sagt, dass sich mehrere animierte Game of Thrones-Projekte in der Entwicklung befinden

HQ

Während wir darauf warten, dass George R.R. Martin die Arbeit an Winds of Winter beendet, sorgt HBO dafür, dass wir in der Zwischenzeit viele Game of Thrones-Inhalte haben, die uns bei der Stange halten. Abgesehen von House of the Dragon, das diesen Sommer zurückkehren soll, gibt es noch viele andere Projekte.

Laut Martin sind einige dieser Ideen für Zeichentrickserien gedacht. In einem neuen Blogpost, in dem Martin hauptsächlich von Blue Eye Samurai schwärmt, erhalten wir auch einige Informationen über mögliche animierte Spin-offs von Game of Thrones.

"Als diese letzte Entwicklungsrunde vor ein paar Jahren begann, hatten wir vier Ideen für Zeichentrickserien mit einigen großartigen Talenten. Writers Rooms und Summits, Skizzen und Drehbücher folgten zu gegebener Zeit... Aber leider wurden zwei der ursprünglichen Projekte später auf Eis gelegt", schreibt er.

"Die Arbeit an den anderen beiden animierten Projekten geht jedoch zügig weiter... und in der Zwischenzeit haben wir Nine Voyages, unsere Serie über die legendären Reisen der Seeschlange, von Live-Action auf Animation umgestellt. Ein Schritt, den ich voll und ganz unterstütze."

Martin schreibt auch, dass er nicht glaubt, dass eine der Serien, nicht einmal die auf Eis gelegten, für immer verschwunden sein wird, da in Hollywood nichts tot zu bleiben scheint.

Würdest du lieber mehr Live-Action- oder Zeichentrickserien sehen, die in Westeros spielen?