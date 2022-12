George R.R. Martin sagt, dass andere Fantasy-Welten unrealistische Drachen haben

HQ

Obwohl es in Game of Thrones viele Dinge gibt, wie White Walkers, Menschen, die von den Toten zurückkommen, die magischen Kräfte, die Bran Stark besaß und vieles mehr - wir würden argumentieren, dass die fliegenden Drachen die eine Sache sind, die in Bezug auf Fantasy am meisten hervorsticht.

Aber wenn man den Game of Thrones-Schöpfer und Autor George R.R. Martin fragt, hätte er möglicherweise eine ganz andere Meinung. Als er in einem Interview auf der House of the Dragon: Season 1 Blu-ray über die Drachen aus der TV-Serie sprach, sagte er, dass er andere Seriendrachen wirklich nicht mag, da sie sich beim Fliegen nicht an die Physik halten:

"Man sieht einige dieser Drachen in einigen dieser Shows, und sie haben kleine zickige Flügel und sie sind große, fette Dinger. Sie würden nie in Gang kommen. Die Flugdynamik funktioniert einfach nicht. Sie müssen sehr große Flügel und einen relativ schlanken Schlangenkörper haben, einen langen Schwanz, einen langen Hals. Sie sind eher wie Pterodactylus-Dinosaurier."

Stimmen Sie zu, sind unrealistische Drachen in anderen Fantasy-Filmen und Serien ein Problem, und macht es überhaupt Sinn, darüber zu diskutieren, welche Drachen am realistischsten sind?

Danke CinemaBlend