George R.R. Martin gibt dem Showrunner von A Knight of the Seven Kingdoms 10 bis 12 neue Geschichten

A Knight of the Seven Kingdoms erscheint sehr kurz, am 19. Januar, und gibt uns einen weiteren Einblick in ein anderes Zeitalter der Welt von Ice & Fire. Wie bei House of the Dragon glaubten die Fans zunächst, dass diese Serie höchstens ein paar Staffeln laufen könnte, da es in George R.R. Martins Dunk & Egg-Geschichten nur drei veröffentlichte Novellen gibt.

Wie Showrunner Ira Parker The National erzählt, hat Martin jedoch Pläne für weitere Geschichten geschickt, die zur Zeit von Dunk & Egg spielen. "Er hat mir etwa 10 bis 12 weitere kleine Gliederungen für Bücher, für Novellen geteilt, die Dunk und Egg durch ihr ganzes Leben führen," sagte Parker.

Derzeit ist geplant, sich pro Staffel auf eine Novelle zu konzentrieren, was A Knight of the Seven Kingdoms wahrscheinlich eine Laufzeit von drei Staffeln geben würde. Wenn diese Gliederungen aus Martin jedoch zu vollständigen Geschichten entwickelt werden können, könnte die Anzahl der Episoden sogar die von Game of Thrones übertreffen. Hoffen wir, dass wir dann nicht zu lange zwischen den Staffeln warten müssen.