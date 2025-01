George R.R. Martin: "Ich habe alle A Knight of the Seven Kingdoms Episoden gesehen, und ich habe sie geliebt"

HQ

Der Schöpfer von Game of Thrones, George R.R. Martin, war nicht immer ein Fan dessen, was HBO aus seinen Büchern macht, und manchmal hat er sich sogar offen kritisch geäußert, sehr zur Frustration von Warner. Aber jetzt ist er besser gelaunt.

Der Grund dafür ist das kommende Spin-off A Knight of the Seven Kingdoms, das später in diesem Jahr auf Max Premiere feiert. Martin hat alle sechs Folgen gesehen und ist offenbar sehr glücklich. Über seine Seite Not a Blog schreibt er:

"Ira und sein Team haben die erste Staffel vor Monaten abgeschlossen und sind direkt mit der Postproduktion übergegangen. Ich habe jetzt alle sechs Episoden gesehen (die letzten beiden zugegebenermaßen in Rohfassungen) und ich habe sie geliebt. Dunk und Egg waren schon immer meine Favoriten und die Schauspieler, die wir gefunden haben, um sie zu verkörpern, sind einfach unglaublich. Der Rest der Besetzung ist ebenfalls großartig. Wartet, bis ihr den Lachenden Sturm trefft. und Tanselle Too-Tall.

A Knight of the Seven Kingdoms ist eine Adaption von "Der Heckenritter", der ersten Novelle, die ich über sie geschrieben habe. Es ist so getreu wie eine Anpassung, wie man es sich nur wünschen kann (und Sie alle wissen, wie unglaublich vernünftig ich auf diesem speziellen Gebiet bin)."

Was können wir also erwarten? Anscheinend sollten wir nicht auf Drachen und deutlich weniger Action hoffen, als wir es gewohnt sind. Stattdessen werden wir mit einer intimeren Rittergeschichte verwöhnt. Er erklärt:

"Zuschauer, die auf der Suche nach Action sind, und noch mehr Action, und nur Action... Nun, das wird Sie vielleicht nicht zufriedenstellen. Es gibt hier eine riesige Kampfszene, so aufregend, wie man es sich nur wünschen kann, aber dieses Mal gibt es keine Drachen, keine großen Schlachten, keine Weißen Wanderer... Dies ist ein Charakterstück, dessen Fokus auf Pflicht und Ehre, auf Ritterlichkeit und allem, was es bedeutet, liegt."

Wie klingt das für Sie?