George R.R. Martin gibt bekannt, dass "The Winds Of Winter" immer noch nicht fertig ist

George R.R. Martin schreibt seit vielen Jahren The Winds of Winter, fast genau 14 Jahre, seit er im Juli 2010 angekündigt hat, dass er mit dem Schreiben begonnen hat. Damals hoffte er, dass es etwas schneller geschrieben werden würde als Dance of the Dragons, was nur sechs Jahre dauerte. Das ist nicht passiert, und selbst der Autor scheint nicht zu wissen, wann oder ob es fertig sein wird.

Nachdem Martin angekündigt hat, dass er seinen Verleger in London treffen wird, gab es Spekulationen, dass das Buch fertig sei und eine Ankündigung unmittelbar bevorstehe, hat er nun über seinen Blog bekannt gegeben, dass dies nicht stimmt und dass The Winds of Winter noch gar nicht fertig ist:

"Letztes Jahr, als ich erwähnte, dass ich meinen Voyager-Redakteur in London gesehen habe, drehte das Internet durch und warf alle möglichen Theorien darüber auf, wie das bedeutete, dass WINDS OF WINTER fertig war und eine große Ankündigung bevorstand. Ähhhhh... Sorry Leute, aber nein. So funktioniert das nicht.

Es bedeutet NICHT, dass eine bedeutsame Ankündigung bevorsteht. Es bedeutet eigentlich nichts... außer dem Wunsch, Kontakt aufzunehmen, sich zu treffen, alte Kontakte zu erneuern oder neue zu knüpfen... und genießen Sie ein schönes Essen. Also beruhige dich bitte. Wenn WINDS OF WINTER fertig ist, wird es nicht durchsickern, es wird eine große Ankündigung geben... Wo und wann, kann ich nicht sagen."

Erst im November 2023 hat uns Martin das letzte Mal über das Buch informiert und er gab damals zu, dass er immer noch daran arbeitet. Zu diesem Zeitpunkt waren etwa 1100-1200 der erwarteten 1500 Seiten geschrieben, die gleiche Anzahl wie bei der Aktualisierung der Fans im Juli desselben Jahres. Wir müssen also noch auf The Winds of Winter warten, und wir müssen auch im Hinterkopf behalten, dass ein weiteres Buch der Reihe geplant ist.

Wann, glauben Sie, wird The Winds of Winter veröffentlicht?