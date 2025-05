George R.R. Martin geht in neuem Blogbeitrag auf verbrannte Erde über "Fans"

HQ

Obwohl Game of Thrones vor mehr als einem halben Jahrzehnt zu Ende ging, warten wir immer noch auf das Ende der Buchreihe, die George R.R. Martin Jahrzehnte zuvor begonnen hat. Der Fantasy-Autor scheint ein sehr beschäftigter Mann zu sein, da er auf seinem Blog oft über bevorstehende Projekte berichtet.

Im neuesten Beitrag wirbt Martin für eine Adaption der Howard-Waldrop-Novelle "Ein Dutzend harte Jobs", woraufhin er einen langen Absatz hinzufügt, in dem er diejenigen heftig kritisiert, die ständig nach mehr Winds of Winter-Updates fragen.

"Einige von Ihnen werden davon einfach nur angepisst sein, so wie Sie es von allem sind, was ich hier ankündige, was nicht über Westeros geht", schreibt er. "Du hast mich oder das Buch aufgegeben. Ich werde Winds nie beenden, wenn ich es tue, werde ich A Dream of Spring nie beenden. Wenn ich das tue, wird es nicht gut sein. Ich sollte einen anderen Autor holen, der für mich einen Kneif-Hit macht... Ich werde sowieso bald sterben, weil ich so alt bin."

"Es ist mir scheißegal, ob ich schreibe, ich sitze einfach herum und gebe mein Geld aus", fährt er fort. "Ich bearbeite auch die Wild Cards-Bücher, aber du hasst Wild Cards. Du magst alles andere hassen, was ich je geschrieben habe... Das alles ist dir egal, ich weiß."

Martin beendet den Blog dann mit der Aussage, dass es ihm wichtig ist. Er kümmert sich mehr um Westeros und all seine Bewohner, als wir uns jemals vorstellen können. Es ist schwer, nicht mit dem Autor zu sympathisieren, nachdem man diesen durchaus berechtigten Crash gelesen hat. Über ein Jahrzehnt ständiger Anfragen, das neueste Buch fertigzustellen, wäre sicherlich ärgerlich, und es scheint, als gäbe es einen wachsenden, fieseren Teil der Fangemeinde, der Martins Mangel an Schreibstil sehr persönlich nimmt.