George R.R. Martin: "Die Winde des Winters sind der große Fluch meines Lebens"

HQ

Werden wir jemals das sechste Buch von "Das Lied von Eis und Feuer" zu lesen bekommen? Die Fans der Serie haben sich an das Warten gewöhnt. Aber die Arbeit am vorletzten Buch, The Winds of Winter, zieht sich weiter hin, und es ist nun 14 Jahre her, dass A Dance With Dragons veröffentlicht wurde. Martin selbst ist sich der Situation natürlich sehr bewusst und nennt es in einem neuen Interview den größten Fluch seines Lebens. Er erkennt aber auch an, dass Fortschritte gemacht werden, wenn auch sehr langsam.

"Das ist der Fluch meines Lebens hier. Es besteht kein Zweifel, dass Winds of Winter 13 Jahre zu spät kommt. Ich arbeite immer noch daran. Es gibt Phasen, in denen ich Fortschritte mache, und dann lenken andere Dinge meine Aufmerksamkeit ab."

Seine Beteiligung an allen möglichen Nebenprojekten wurde von vielen als eines der größten Probleme identifiziert, aber Martin selbst sagt, dass dies keinen großen Einfluss auf den Schreibprozess hatte.

"Die Fans scheinen zu überschätzen, wie viel Zeit ich in diese Dinge investiere"

Wann wird "The Winds of Winter" Ihrer Meinung nach fertiggestellt sein?