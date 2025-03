George R.R. Martin bei der Eröffnung einer Cocktailbar zum Thema "Game of Thrones"

HQ

Wenn die Winde des Winters endlich vorbei sind, möchten Sie vielleicht wieder raus und in der Welt unterwegs sein. Vielleicht ein paar Freunde zusammentrommeln und eine Runde trinken gehen. Wenn Sie Game of Thrones-Fans in der Gegend von Santa Fe sind, sollten Sie diesen Monat eine neue Bar besuchen, die eröffnet wird.

Milk of the Poppy ist eine neue Cocktailbar, die von Game of Thrones-Autor George R.R. Martin eröffnet wurde und am 21. März eröffnet werden soll. Durch die Kombination des Konzepts einer mittelalterlichen Apotheke mit Cocktails wird es sicherlich ein interessanter Ort sein, da Fans der Show und der Bücher wahrscheinlich in Scharen auftauchen werden, um die Speisekarte zu probieren.

Es wird auch kleine Häppchen für diejenigen geben, die etwas zu ihrem Getränk essen möchten, aber größtenteils wissen wir sehr wenig über den Inhalt der Speisekarte. Es ist auch ein kleiner Veranstaltungsort mit einer maximalen Belegung von etwa 55 Personen, also rechnen Sie vielleicht mit einer Warteschlange, wenn Sie herumlaufen, wenn Milk of the Poppy öffnet.

