George R. R. Martin, Jimmy Iovine und Conrad Vernon bündeln ihre Kräfte in neuem Animationsprojekt

Bizaar Studios ist offiziell mit einem leistungsstarken Team im Rücken in die Animationsszene eingestiegen. Die Fantasy-Legende George R. R. Martin, der Musikmogul Jimmy Iovine und der Animationsexperte Conrad Vernon sind laut Deadline die neuesten Investoren in dem in LA ansässigen Studio. Das Unternehmen ist bereit, die Grenzen der Animation für Erwachsene zu erweitern, mit einem Schwerpunkt auf Genres wie Horror, Komödie und von Anime inspirierten Inhalten.

Die Bizaar Studios wurden von Jeremy Iovine (Sohn von Jimmy Iovine), Amir Mohamadzadeh und dem Branchenveteranen Eric Bromberg gegründet und zielen darauf ab, Originalfilme und TV-Serien zu entwickeln und zu vertreiben und dabei mit unabhängigen Schöpfern zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen ist bereit, Inhalte auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen zu veröffentlichen, mit Plänen für einen Streaming-Dienst und einen eigenen Kanal in der Zukunft.

Laut den Gründern ist es die Mission des Studios, neue Wege in der Erwachsenenanimation zu beschreiten und mit Schöpfern zusammenzuarbeiten, die Grenzen überschreiten und Konventionen in Frage stellen.

