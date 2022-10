George R. R. Martin: "Die Winde des Winters sind fast fertig"

HQ

Im Zuge der Popularität von House of the Dragon hat sich der Fokus wieder auf George R.R. Martins ewiges Projekt The Winds of Winter verlagert. Das vorletzte Buch, das zu A Dream of Spring, dem siebten und letzten Teil von A Song of Ice and Fire, führen soll. Es ist mittlerweile ein bisschen zu einem stehenden Witz geworden, dass George nicht mehr in der Lage ist, die Geschichte zu verbinden, die ihn zum Weltstar gemacht hat, aber jetzt enthüllt The Hollywood Reporter , dass das Ende tatsächlich in Sicht ist. Zumindest für das sechste Buch, The Winds of Winter. Das ist es, was der Autor selbst zu sagen hatte.

"Ich denke, es wird ein sehr großes Buch [mehr als 1500 Seiten] und ich denke, ich bin ungefähr drei Viertel des Weges fertig. Die Charaktere verweben sich alle und ich bin eigentlich mit ein paar der Charaktere fertig, aber nicht mit anderen. Ich muss das ganze Weben beenden."

Mit anderen Worten, er hat zehn Jahre gebraucht, um fünfundsiebzig Prozent mit dem Buch fertig zu bekommen, was in solchen Fällen bedeuten sollte, weitere drei Jahre zu warten, es sei denn, er erhöht das Tempo. Ein bisschen deprimierend.

Was denkst du, werden wir sehen, wie George die Serie alleine beendet oder wird die Zeit den immer älter werdenden Mann einholen?