George Orwells Farm der Tiere wird in ein Videospiel umgekrempelt

Genau 75 Jahre nach der Veröffentlichung von George Orwells Roman "Farm der Tiere" wurde ein neues Indie-Projekt angekündigt, das den literarischen Klassiker mit freundlicher Unterstützung des Nachlasses des Autors in den Bereich der Videospiele verfrachten soll. Die Geschichte der Vorlage wird in einem malerischen Kunststil erzählt und die Spieler werden die Ereignisse auf dem Bauernhof beeinflussen dürfen. Wir werden zum Beispiel auswählen können, welche Bedürfnisse unserer Tiere wir erfüllen und wie die Ressourcen verteilt werden. In Animal Farm müssen wir aber auch unseren Bauernhof beschützen und dafür sorgen, dass alle Tiere bei Laune bleiben.

Die Entwicklung wird von den beiden Indie-Teams The Dairymen und Nerial (das sind die Macher von Reigns) übernommen, während Abubakar Salim (Bayek aus Assassin's Creed Origins) dem Projekt seine Stimme verleiht. Die Steam-Seite des Spiels schlägt eine Veröffentlichung im Herbst dieses Jahres vor, während die offizielle Webseite mobile Version in Aussicht stellt.