George Nolfi übernimmt das Drehbuch für Daisy Ridleys kommenden Star Wars-Film

Die Reise rund um den kommenden Star Wars-Film mit Daisy Ridley und ihrer Figur Rey war ereignisreich. Nach der Entscheidung von Steven Knight, das Projekt zu verlassen, haben Disney und Lucasfilm nun George Nolfi als neuen Drehbuchautor verpflichtet. Frühere Entwürfe des Drehbuchs wurden komplett verworfen, und es besteht die Hoffnung, dass Nolfi mit seiner Erfahrung aus Filmen wie Das Bourne Ultimatum und Ozeans Zwölf dem Projekt neues Leben einhauchen und die hohen Erwartungen von Lucasfilm erfüllen kann.

Das Premierendatum des Films ist noch unklar, aber das Projekt ist Teil mehrerer geplanter Star Wars-Produktionen. Dazu gehören eine neue Trilogie, die von Simon Kinberg entwickelt wird, sowie separate Projekte, die von James Mangold und Shawn Levy innerhalb des Franchise geleitet werden. Der einzige Star Wars-Film, der sich derzeit am Horizont abzeichnet, ist Jon Favreaus The Mandalorian & Grogu, der 2026 in die Kinos kommen soll.

Hast du irgendwelche Hoffnungen auf Reys angebliche Rückkehr oder sollten sich Lucasfilm und Disney für ihr nächstes Star Wars-Projekt auf etwas ganz anderes konzentrieren?