George Miller über die Regie von Thor 5: "Ich würde mit Chris [Hemsworth] an allem arbeiten"

Wir haben darauf gewartet zu hören, wer tatsächlich die Rolle übernehmen und den nächsten Thor-Film inszenieren wird, jetzt, da Taika Waititi den Job als Regisseur dieser Filme aufgegeben hat und anscheinend viele Brücken auf dem Weg abgebrochen hat. In Anbetracht der Tatsache, dass Chris Hemsworth (Thor selbst) bald in der kommenden Furiosa: A Mad Max Saga von Regisseur George Miller auftauchen wird, wurde der Regisseur gefragt, ob er wieder mit Hemsworth zusammenarbeiten würde, möglicherweise an einem fünften Thor-Film.

Im Gespräch mit ComicBook antwortete Miller: "Ich würde mit Chris [Hemsworth] an allem arbeiten. Das würde ich wirklich. Er ist ein wunderbarer Schauspieler. Er hat die gesamte Bandbreite aller Fähigkeiten."

Miller ging noch ein wenig weiter, um Hemsworths Talente zu ergänzen, und fügte hinzu: "Ich meine, man muss athletisch sein, körperlich. Aber man muss auch emotional und intellektuell sportlich sein, um diese sehr, letztendlich ziemlich komplexe Rolle zu übernehmen."

Da Marvel anscheinend noch nicht entschieden hat, wer für den nächsten Thor-Film auf dem Regiestuhl sitzen wird, würdest du gerne sehen, wie Miller dem Marvel Cinematic Universe seinen charakteristischen Action-Dreh verleiht oder stattdessen jemand anderen diese Herausforderung angehen lässt?